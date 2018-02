Hope Hicks ist Donald Trumps engste Mitarbeiterin

Ehekrise bei den Trumps

Oder es stimmt, was die professionellen Beobachter schon seit einiger Zeit tuscheln: Dass die Stimmung zwischen dem einstigen Wolkenkratzer-Mogul und dem Ex-Model alles andere als rosig sei. Schon seit Amtsantritt ihres Gatten trug die 47-Jährige in der Öffentlichkeit fast immer eine steinerne Miene statt eines Lächelns. Aber das nahm man hin, Melania fühlt sich halt nicht wohl in der Rolle der First Lady.