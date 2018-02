Assads stillschweigende Unterstützung der Kurden

Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Diese Devise spielt in Syrien seit nunmehr fast sieben Jahren eine wichtige Rolle für die andauernd wechselnden Allianzen zwischen den unterschiedlichsten Konfliktparteien und ihren Stellvertretern. In den vergangenen Wochen sind wieder neue Fronten entstanden. Mit der türkischen Offensive in der nordsyrischen Region Afrin droht sogar eine militärische Konfrontation mit dem NATO-Partner USA, welcher wiederum die Kurdenmiliz YPG unterstützt. Dass nun Syriens Präsident Bashar al-Assad die kurdischen Kämpfer indirekt unterstüzt, indem seine Truppen wichtige Nachschubwege der Kurden offen halten, bringt wiederum Washington in Bedrängnis - vor allem dann, wenn Assads bisher stillschweigende Unterstützung der Kurden aktiver werden sollte.