Erdogan warnt, USA ziehen aber Truppen nicht ab

Ein Rückzug der US-Einheiten werde nicht erwogen, zitierte der Sender CNN am Montag auf seiner Webseite den Oberbefehlshaber des US-Zentralkommandos, Joseph Votel. Dies habe Votel am Sonntag während einer Reise in den Nahen Osten erklärt. Allerdings wird Washington keine Waffen mehr an die Kurden liefern. Dies teilte das türkische Präsidentenbüro am Wochenende mit. Laut einem Bericht des Nachrichtensenders CNN wurden US-Soldaten, die in Manbidsch stationiert sind, schon einige von Milizen attackiert, die mit der türkischen Armee kooperieren. Das Feuer sei auch erwidert worden.