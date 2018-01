Bedrängte Kurden bitten Assad um Hilfe

Die Kurden in der nordsyrischen Region Afrin haben die Regierung von Präsident Bashar al-Assad um Beistand gegen die Militäroffensive der Türkei aufgerufen. Die syrische Regierung sei in der Pflicht, Afrin zu verteidigen, denn die Region sei "ein untrennbarer Teil Syriens", sagte ein kurdisches Regierungsmitglied am Donnerstag. Die USA erklärten, sie seien im Gespräch mit der Türkei über eine Pufferzone an der syrisch-türkischen Grenze. Unterdessen kündigte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bereits die nächste Offensive gegen die "kurdischen Terroristen" an. "Wir werden den Kampf so lange fortsetzen, bis kein einziger Terrorist mehr übrig bleibt", tönte Erdogan.