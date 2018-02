KAC mit längster Negativserie seit 2007

Eishockey-Rekordmeister KAC steckt in der EBEL in der Krise - siebenmal in Folge hat die Walker-Truppe zuletzt verloren, so viele Pleiten in Folge gab's zuletzt vor elf Jahren. Am Sonntag gegen Innsbruck wird nun das Erfolgsduo Ganahl und Bischofberger wieder vereint. Der VSV trifft indes schon am Samstag auswärts auf Fehervar, durfte mit dem Sieg gegen Znaim zuletzt erstmals seit Jänner 2017 dreimal in Folge jubeln.