Serien-Betrüger nach 12 Jahren geschnappt

Bereits unzählige Male ergaunerte der Kriminelle mit fingierten Bauprojekten das Geld involvierter Unternehmen. Seit 2006 lebte der 62-Jährige auf der Flucht. Er benutzte vier verschiedene Namen und unterschiedliche Adressen in Kittsee, den niederösterreichischen Städten Korneuburg und Bruck an der Leitha sowie der Gemeinde Berg. Zwei Staatsanwaltschaften waren bereits auf der Suche nach dem gerissenen Trickbetrüger. Der Mann wurde festgenommen und direkt in eine Justizanstalt eingeliefert. Ihm droht nun eine langjährige Haftstrafe.