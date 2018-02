„Lehrer dringend gesucht!“

Eine aktuelle Studie des Landesschulrats OÖ zeichnet ein alarmierendes Bild. In zwei Jahren wird in zahlreichen Fächern ein akuter Lehrermangel herrschen, so die Prognose. Am meisten gefragt werden Pädagogen für den Unterricht in Deutsch, Mathematik und Englisch sein. „Wir werden in allen Fächern Lehrer brauchen, im Fach Deutsch wird der Bedarf am größten sein“, meint Enzenhofer. Man geht von 200 fehlenden Deutschlehrern für Mittelstufe und AHS im Jahr 2020 aus. Enzenhofer hatte schon seit Jahren vor dieser Entwicklung gewarnt, dafür teilweise medial auch Spott einstecken müssen. Er darf sich nun aber bestätigt fühlen.