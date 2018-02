Streit um ORF-Gebühren: FPÖ auf Konfrontationskurs

Deutlich gelassener geht es die ÖVP an. Der für Medien zuständige Kanzleramtsminister Gernot Blümel sagte am Mittwoch zur "Krone", dass man zu dem gesamten Fragenkatalog im Frühjahr nach einer groß angelegten parlamentarischen Enquete eine Gesamtstrategie entwerfen will. Strache geht das offenbar nicht rasch und weit genug. Er will schon jetzt "die ÖVP dafür gewinnen", dass es zu einer Abschaffung der ORF-Gebühren kommt.