Strache fordert Ende der ORF-„Zwangsgebühren“

Etwas aufgebrachter klang Jenewein am Dienstag. Schon in den vergangenen Wochen hatte er mehrmals laute Kritik an seiner Ansicht nach parteipolitisch gefärbter Berichterstattung im ORF geübt. Nun erboste ihn der "Zeit im Bild 1"-Bericht vom Montag über den Transitgipfel in München. Dass im entsprechenden Beitrag FPÖ-Verkehrsminister Hofer nicht erwähnt wurde, sei ein "'Meisterstück' journalistischer Verschleierungsberichterstattung", so der blaue Mediensprecher. Hofer selbst hatte sich bereits am Montag darüber echauffiert: "Der ORF schafft es tatsächlich, in der 'ZiB 1' über den Transitgipfel in München zu berichten, ohne den Verkehrsminister zu erwähnen", teilte er mit.