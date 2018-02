Das, was bleibt

Die meisten stellen sich diese Fragen viel zu selten. Ich selbst habe früher kaum darüber nachgedacht. Früher – das ist noch gar nicht lange her. Ich war Journalistin bei einem Wochenmagazin. Habe ehrgeizig um jede Covergeschichte gekämpft. War erfolgsverwöhnt und gut vernetzt in der mitunter glamourösen Medienwelt. Wie viele berufstätige Mütter rotierte ich dabei zwischen Job und Familie, stets mit dem Gefühl, beiden nicht wirklich gerecht zu werden. Ich steckte tief drinnen – in meinem Hamsterrad. Vermutlich war es die Krankheit meiner kleinen Tochter, die mir diese Welt zunehmend entfremdete. Und irgendwann wurde eine innere Stimme lauter, die mich an meine eigentliche Berufung, an mein Theologiestudium, erinnerte. Und die Sehnsucht danach, mehr Tiefe und Sinn in meinem Tun zu erleben, wurde immer stärker.