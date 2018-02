Wimpern für Hollywood von Ex-Model aus Rottenegg!

Als Model über Plastikteile geärgert

Wie die 27-Jährige zu den unechten Wimpern kam? „Als Model habe ich mich oft über die schlechten Plastikteile geärgert und nach einem Weg gesucht dies zu ändern“, erzählt die 1,73-Meter-Businesslady, die auch gleich selbst das Werbegesicht für den im Vorjahr gegründete Online-Shop Le Céline ist. „Zu jeder Marke gehört ein Gesicht“, so Ausserwöger, die ihre Firma über ihren Instagram-Account bekannt gemacht hat und am 10. Februar in Linz einen Popup-Store eröffnet. Danach steht jedoch bereits der nächste große Wurf an!