Marsrover „Curiosity“ funkt Panoramafoto zur Erde

Das faszinierende Panoramafoto wurde aus zahlreichen Einzelaufnahmen zusammengesetzt, die mit der sogenannten MastCam - ein Komplex aus zwei hochauflösenden Kameras, die am großen Mast von "Curiosity" befestigt sind - am 25. Oktober vergangenen Jahres gemacht wurden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der sechsrädrige Rover am Rande des Gale-Kraters, in dem er Anfang August 2012 gelandet ist.