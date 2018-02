Coole Aktion! Tankstelle mit Zeitungen zugeklebt

Der einsetzende Regen am Donnerstagnachmittag hat Leopold Hackl-Lehner und seinen Mitarbeitern aus der Gallneukirchner Malerei „da Gallinger“ einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Wir sind mit unserer Aktion an einem Tag nicht ganz fertig geworden“, erzählt der Kunstprojekt-Initator der „Krone“. Schon länger wäre er für seine Initiative „Kunst ma helfen“ auf der Suche nach einer neuen Herausforderung gewesen – und hat sie nun mit der am Donnerstag geschlossenen Turmöl-Tankstelle gefunden. Als Malereibetrieb, der mit der Firma Doppler zusammenarbeitet, wäre Hackl-Lehner an das Objekt seiner Begierde gekommen.