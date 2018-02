Rechte verteilen Pfefferspray gegen Flüchtlinge

Die ostdeutsche Stadt Cottbus ist in den letzten Monaten immer wieder wegen rechtsextremer Gewalt und Problemen mit aggressiven Flüchtlingen in die Schlagzeilen geraten. Als Reaktion auf wiederholte gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Asylwerbern haben nun Rechte Pfefferspray an Passanten in der Innenstadt verteilt. Laut Medienberichten verteilten sechs Männer nicht nur das Reizgas, sondern auch Flyer mit dem Logo der rechtsextremen NPD.