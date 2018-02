Insolvenzwelle: Ihre Meinung ist gefragt

Wie der Kreditschutzverband KSV1870 berichtete, gab es österreichweit im Vorjahr knapp über 5000 insolvente Unternehmen. Auch im neuen Jahr reißt die Liste an bereits gemeldeten Insolvenzverfahren nicht ab. Immer mehr Mitarbeiter bangen um ihre Arbeitsplätze und sorgen sich um ihre Zukunft. Auch in unseren Foren ist dieses Thema ein Dauerbrenner. Wie sehen Sie persönlich die aktuelle wirtschaftliche Situation in unserem Land?