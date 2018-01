Autozubehör-Kette Forstinger ist insolvent

Die Autozubehör-Kette Forstinger ist nach mehr als eineinhalb Jahrzehnten erneut in die Insolvenz geschlittert. Beim Landesgericht St. Pölten wurde am Mittwoch ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt, für das eine Quote von mindestens 20 Prozent erforderlich ist. Von der Pleite sind 364 Gläubiger (ohne Mitarbeiter) betroffen. Eine Weiterführung des Unternehmens wird angestrebt. Der Plan sieht vor, dass 700 der 823 Mitarbeiter ihren Job behalten sollen, rund 15 der insgesamt 108 Filialen sollen geschlossen werden.