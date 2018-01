Der Büromöbelhersteller Svoboda ist insolvent. 105 Mitarbeiter wurden bereits vorsorglich beim Arbeitsmarktservice zur Kündigung angemeldet. Das Unternehmen mit Sitz in St. Pölten strebt eine Sanierung mit Eigenverwaltung an. Die Überschuldung beträgt sechs Millionen Euro. Am Mittwoch stellte die Svoboda Büromöbel GmbH beim Landesgericht St. Pölten einen Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahrens, teilte Eigentümer und Geschäftsführer Christoph Königslehner mit.