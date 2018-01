Kika/Leiner: 5 bis 6 Standorte „problematisch“

Der österreichische Möbelhändler Kika/Leiner stellt im Zuge von Restrukturierungsmaßnahmen die Filialen auf den Prüfstand. "Wir gucken uns alle Standorte an", sagte Chef Gunnar George am Montag. Fünf bis sechs der österreichweit 50 Standorte seien "problematisch". In sechs bis acht Wochen soll es Klarheit geben. Auch die Zahl der Lieferanten soll weiter reduziert werden. Kika/Leiner beschäftigt an den 50 Standorten rund 5600 Mitarbeiter.