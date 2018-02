So ließ der Supermond die Nacht erstrahlen

Seltenes Ereignis

Vor dem Griffith-Observatorium in Los Angeles versammelten sich in der Nacht auf Mittwoch etwa 2000 Menschen, um das Schauspiel zu verfolgen. Damit sich die Sternengucker bis 3.45 Uhr Ortszeit wachhalten konnten, wurde Kaffee verkauft. Ein Super-Blauer-Blutmond war zuletzt am 30. Dezember 1982 in Europa, Afrika und Westasien zu sehen. In Nordamerika war es 1866 das bisher letzte Mal der Fall.