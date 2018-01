Drei Mond-Ereignisse in einer einzigen Nacht

"Once in a blue moon"

Der "Blue Moon", im deutschen Sprachgebrauch als "Blauer Mond" bezeichnet, ist ein seltenes Mondereignis, das im Durchschnitt nur alle zweieinhalb Jahre vorkommt. Der Ausdruck bezeichnet den zweiten Vollmond innerhalb eines Kalendermonats. Der erste Vollmond war am 2. Jänner, der zweite fällt auf den 31. Jänner. Blau ist er allerdings nicht, diese Bezeichnung entsprang lediglich der englischen Redewendung "Once in a blue moon", was übersetzt "alle Jubeljahre einmal" heißt. Einen 13. Vollmond gibt es alle 2,4 Jahre.