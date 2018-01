Donnerstag kommt der Winter – und bleibt auch!

In den vergangenen warmen Jännertagen hatten sich die Blüten von Erle und Hasel schon weit entwickelt. „An Südhängen und bei Temperaturen um die zehn Grad können bereits Pollen freigesetzt werden, in den Nachmittagsstunden kann es zu leichter allergischer Belastung kommen“, so Helmut Zwander vom Pollenwarndienst am Mittwoch. Doch schon Donnerstag hilft Tief „Kari“ den Allergikern: In der Früh kann es in den Karnischen Alpen und Karawanken bereits schneien, bald geht der Regen auch in Oberkärnten in Schnee über, zuletzt fallen in Unterkärnten Flocken.