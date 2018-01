„Automarder“ gefasst – Serie ging zu Ende

Spektakulärer Zugriff in Klagenfurt: Mehrere Polizisten stoppten in Hollywood-Manier in einer Unterführung ein Fahrzeug und nahmen zwei Männer fest. Den beiden Klagenfurtern (18, 21) wirft die Polizei mehr als 30 Autoeinbrüche vor. Seit die Verdächtigen gefasst wurden, ist die Einbruchserie zu Ende gegangen.