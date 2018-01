Neue Regelung für Schulschwänzer

Für Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) ist die tatsächliche Gestaltung der Höhe noch "Manövrier- und Verhandlungsmasse", das jetzige Modell mit seinen zahlreichen Eskalationsstufen sei jedenfalls "viel zu komplex" und werde nur in den seltensten Fällen schlagend. Das Ziel sei "ein vereinfachtes System, wie man mit Schulpflichtverletzungen umgeht". Für den Minister ist etwa vorstellbar, dass am Ende ein an die Gelben und Roten Karten im Fußball angelehntes System stehen könnte.