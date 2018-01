Warum wurde SPÖ-Skandal erst nach NÖ-Wahl bekannt?

Das Entsetzen in ganz Österreich ist immens: Wie am Montag bekannt wurde, soll ein SPÖ-Politiker aus Niederösterreich seine eigenen Enkelkinder sexuell missbraucht haben. Zusätzlich steht der Verdacht der Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz im Raum. Dem nicht genug, sorgt jetzt vor allem der Zeitpunkt der Bekanntgabe des Skandals für Aufregung. So kamen die schweren Vorwürfe erst einen Tag nach der niederösterreichischen Landtagswahl ans Licht - und das, obwohl für den Verdächtigen bereits am Donnerstag die Handschellen geklickt hatten …