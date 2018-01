Kindesmissbrauch, Nazi-Kult: SPÖ-Politiker in Haft

Parteiausschluss am Dienstag

Der Stein kam ins Rollen, als sich eines der Mädchen in der Schule einer Lehrerin anvertraute. Der SPÖ-Gemeinderat bestreitet den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs, er sitzt in St. Pölten in U-Haft. Die niederösterreichischen Sozialdemokraten teilten mit, der Betreffende werde am Dienstag bei einem Landesparteivorstand aus der SPÖ ausgeschlossen.