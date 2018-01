Nur 1 Prozent für Häuslbauer

„Ihre Kinder werden wachsen – ihre Zinsen nicht“, ist der Spruch, mit dem die letzten Monate, in denen man zu dem Fixzinssatz kommt, beworben werden. „Der entscheidende Vorteil ist ein nicht ansteigender Zinssatz verbunden mit einer gleichbleibenden Rückzahlungsrate über 20 Jahre, nicht wie bisher stetig ansteigende Raten“, sagt Wohnbaureferent Haimbuchner (FPÖ): „ Mit diesem wegweisenden Angebot ist der Förderwerber vor unerwarteten Schwankungen am Kapitalmarkt sicher, weil etwaige Veränderungen den Darlehensnehmer durch die garantierte fixe Rate in der Zukunft nicht berühren.“