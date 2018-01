Strache-Büro verwanzt: Die ersten Fotos vom Tatort

Hinter einer Spiegeltür, direkt hinter dem Schreibtisch von Heinz-Christian Strache, an dem bis Anfang Dezember noch der damalige Kanzleramtsminister Thomas Drozda (SPÖ) telefoniert und gearbeitet hat, konnten die Spezialisten des Heeresabwehramts (HAA) die Abhöranlage aufspüren. "Das war vor wenigen Tagen und nicht schon am 19. Dezember, wie einige Medien falsch behaupten", kommt dazu aus der FPÖ-Spitze. Ein Sprecher von Verteidigungsminister Mario Kunasek bestätigt: "Dass diese Wanzen schon einen Tag nach der Angelobung der Regierung gefunden worden seien, ist kompletter Unsinn. Es gab am 19. Dezember lediglich eine Begehung der Räume im Palais durch Mitarbeiter des Bundesheeres, aber keinen Wanzenfund."