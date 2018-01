Mysteriöser Einbruch in Büro des Vizekanzlers!

Ähnlicher Einbruch in Grünen-Büros im Jahr 2007

Vor knapp elf Jahren hatte es bereits einen ähnlich mysteriösen Einbruch in die Büroräumlichkeiten des grünen Parlamentsklubs in Wien gegeben. Auch damals interessierten sich die Täter nicht sonderlich für Wertgegenstände. Dafür wurden Aktenschränke aufgebrochen. Aus diesen wurden Unterlagen zum damaligen Eurofighter-Untersuchungsausschuss entwendet. Der Ausschussvorsitzende Peter Pilz glaubte damals aber nicht an ein "Aktenmotiv": Betroffen waren nämlich "Vorbereitungsakten" für Zeugenbefragungen sowie eine Chronologie über die Vorgänge im U-Ausschuss - und diese hatte Pilz regelmäßig auf seiner Website veröffentlicht, weshalb er meinte, ein Einbruch habe sich nicht gelohnt.