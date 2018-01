Abhör-Krimi: Fünf schwere Sicherheitsmängel

Sicherheitslücke Nummer 4: Offenbar, so vermutet jedenfalls die FPÖ-Spitze, habe man in dieser Woche bei den Betreibern der Abhöranlage bald bemerkt, dass die Wanze nicht mehr funktioniert (sie wurde vom HAA in der Vorwoche plombiert): Am Donnerstag wollte vermutlich einer der Nachrichtendienst-Mitarbeiter im Büro von Strache nachsehen und den "Defekt" beheben – der Täter kam völlig ungehindert durch den Haupteingang des Palais bis zu den Räumen des Vizekanzlers. Nur durch Zufall hörten Büromitarbeiter verdächtige Geräusche und sahen nach. Dem Täter gelang aber die Flucht.