„Wanze war hinter meinem Schreibtisch versteckt“

"Irgendwer hat dann festgestellt, dass diese Abhöreinrichtung defekt war – und ist offenbar gestern in das Palais eingedrungen, um direkt in meinem Büro nachzusehen. Das ist wirklich ungeheuerlich", sagt der Vizekanzler. Mitarbeiter Straches haben den Einbrecher nur um wenige Sekunden verpasst: Der Täter konnte unerkannt flüchten. Interessant wird dazu auch sein, was auf den Überwachungskameras des Palais Dietrichstein zu sehen ist – das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) ermittelt.