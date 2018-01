Burschenschaft: Verantwortlicher suspendiert

Kickl schließt Ermittlungen gegen Landbauer aus

FPÖ-Innenminister Herbert Kickl hält unterdessen Ermittlungen gegen seinen Parteikollegen für ausgeschlossen. "Er hat seine Position klargelegt. Er war zu diesem Zeitpunkt, als dieses Buch in Umlauf gebracht wurde, glaube ich, elf Jahre alt. Er ist viel später in diese Verbindung eingetreten und hat sich auch ab dem Moment, wo er von diesen Dingen Kenntnis erhalten hat, unmissverständlich und klar distanziert. Da hat er ja nichts an Klarheit vermissen lassen", sagte Kickl am Donnerstag vor dem EU-Innenministerrat in Sofia. Es sei "festzuhalten, dass diese Texte selbstverständlich völlig inakzeptabel sind. Das hat auch die Freiheitliche Partei in der Vergangenheit immer gesagt", so Kickl. Es gebe "null Toleranz gegenüber Rechtsextremismus und Nationalsozialismus".