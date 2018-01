„Betroffene weinen, weil sie keinen Job kriegen“

Die Arbeitslosigkeit in Kärnten konnte im Vorjahr flächendeckend um 6,3 Prozent gesenkt werden. Trotz des Aufschwunges liegt Kärnten österreichweit weiter nur am vorletzten Platz. Während die Arbeitslosenquote in Hermagor mit 6,4 Prozent am besten liegt, zählen vier andere Bezirke zu den Schlusslichtern in Österreich.