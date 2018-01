Sommer-„Musi“ bleibt!

Volksmusik- und Schlagerfans dürfen sich freuen – die Katze ist aus dem Sack: Der ORF hat den Vertrag mit den Veranstaltern „Adlmann Promotion“ und „Showfactory“ unterschrieben. Das „Wenn die Musi spielt“-Sommer-Open Air findet am 14. Juli am Hofer-Riegel in St. Oswald statt.