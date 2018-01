Attacken auf Polizisten: „Härter durchgreifen!"

"Die Polizei darf überhaupt nichts mehr machen"

Ist die Aggressionsbereitschaft gegen Beamte in Österreich gestiegen? "Ja", so der Tenor einer krone.at-Umfrage auf Wiens Straßen am Montag. So meinte etwa ein älterer Mann: "Die Polizei darf überhaupt nichts mehr machen – grad, dass sie sich nicht selber erschlagen lassen müssen." "Das (Angriffe auf Polizisten, Anm.) hat es früher auch schon gegeben, aber nicht so oft wie jetzt", meint ein anderer.