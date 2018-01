Betrunkene verletzten in Wien drei Polizisten!

Die beiden Verdächtigen, ein 25 und ein 60 Jahre alter Mann, hatten in einem Lokal in der Innenstadt gehörig über den Durst getrunken, die Zeche jedoch nicht bezahlen können. Deshalb machte sich das alkoholisierte Duo in den Morgenstunden laut Polizeisprecher Harald Sörös zur Bank am Laurenzerberg auf, um Geld holen. Dort angekommen, hatten sich die beiden Männer verbal allerdings nicht im Griff und beschimpften eine Angestellte derart, dass die Mitarbeiter um 8.40 Uhr Alarm auslösten. Vor der Bank kam es kurz darauf zum Aufeinandertreffen der Beamten mit den beiden Betrunkenen, die lauthals schrien und ordinärste Schimpftiraden von sich gaben.