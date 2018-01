45 Polizisten pro Woche im Einsatz verletzt

Alarmierend: Die Zahl der Übergriffe auf Polizisten steigt weiter an - zwar nicht sprunghaft, aber stetig. Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Pressesprecher der Landespolizeidirektionen nicht über einen verletzten Kollegen oder eine Kollegin berichten müssen. Seit dem Jahr 2000 wurden rund 36.500 Beamte im Dienst verletzt, fast die Hälfte von ihnen durch "fremde Gewalt", wie es in der Statistik heißt (siehe Grafik). 29 Gesetzeshüter verloren ihr Leben.