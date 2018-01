Kindergarten-Gebühr trifft auch 10.000 Angestellte

In Linz soll sich nichts ändern

Auch in Eferding hofft Vizebürgermeisterin Jutta Kepplinger auf eine Lösung: „Für eine halbe Stunde Betreuung den vollen Tarif zahlen, das geht nicht.“ In Linz will Bürgermeister Klaus Luger – wie berichtet – alles lassen wie es ist, die Kosten von drei Millionen € müsste aber der Gemeinderat absegnen.