Job-Alterslimit 50 in SPÖ-Gemeinde

„Wir sind überaltert“

„Warum so eine Ausschreibung?“, fragen wir die Ortschefin am Samstag am Handy: „Weil wir schon ziemlich überaltert sind. Wir müssen uns einfach verjüngen. Wir haben sehr viele Mitarbeiter kurz vor der Pension. Das ist der einzige Grund“, so die SPÖ-Bürgermeisterin. Auf den Einwand, dass das augenscheinlich jedem Antidiskriminierungsrecht widerspreche, meint sie: „Das ist bei uns auf der Gemeinde nicht so.“ Sie hat aber leider nicht die Geduld, uns das näher zu erklären: „Das ist so und mehr sage ich nicht dazu.“