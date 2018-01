Drama in Kaserne: Schütze kehrte an Tatort zurück

Ehe der Mordverdächtige an den Tatort gebracht wurde, war der Einfahrtsbereich zum Kasernengelände mit grünen Plastikplanen abgedeckt worden. Um Punkt 10 Uhr fuhr der Polizeibus mit dem Todesschützen Ali Sahin Ü. in der Kaserne in der Vorgartenstraße in der Leopoldstadt vor.