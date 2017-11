StG-77-Gutachten: Waffe repetiert bei Aufprall

Anwalt ortet Unfall

Die Prüfung wurde von Manfred Arbacher-Stöger, dem Verteidiger des Schützen (Kanzlei Rifaat), in Auftrag gegeben, der den Standpunkt vertritt, dass der Tod des Wachsoldaten ein Unfall gewesen sei. So sei seinem Mandanten Ali U. das Sturmgewehr 77 (StG 77) untertags heruntergefallen, wodurch eine Patrone in den Lauf geraten sei. Der 22-jährige U. sitzt seit dem tödlichen Zwischenfall in U-Haft. Ob diese Informationen tatsächlich zu einem der drei möglichen Szenarien passt, die das Drama verursacht haben, steht freilich nicht fest.