„Die SPÖ wollte nie Tür und Tor für alle öffnen“

In der Mangelberufsdebatte gerät die SPÖ immer stärker in Bedrängnis. Die Zuwandererzahlen, vor denen Parteichef Christian Kern seit Tagen warnt, sind weder für die türkis-blaue Regierung noch für Arbeitsmarktexperten nachvollziehbar. Um diese "Horrorzahlen" ging es am Mittwochabend auch im "ZiB 2"-Interview zwischen dem SPÖ-Obmann und Moderator Armin Wolf. Dabei tat sich Kern ziemlich schwer, auf die kritischen Fragen des ORF-Moderators die richtigen Antworten zu finden. Kern wehrte sich gegen die Vorwürfe, seine Partei würde zu einer "FPÖ light" mutieren und stellte klar: "Es war nie ein sozialdemokratisches Konzept, Tür und Tor für alle zu öffnen."