Mangelberufe: Regierung wirft SPÖ „Angstmache“ vor

Die Liste der Mangelberufe hat am Dienstag erneut für einen Schlagabtausch gesorgt: Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wirft der SPÖ wegen ihrer Warnungen und Kritik im Zusammenhang mit möglichen Änderungen bei der Liste vor, Angstmache zu betreiben. Es sei "unredlich und auch nicht sinnvoll, mit falschen Zahlen zu hantieren" und die Bevölkerung vielleicht zu beunruhigen, so Kurz am Dienstag nach dem Ministerrat. Die SPÖ warf der Regierung, insbesondere der FPÖ, vor, mit den geplanten Änderungen 150.000 zusätzliche Migranten nach Österreich zu locken. Die FPÖ nannte diesen Vorwurf "nur mehr skurril".