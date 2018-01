Kosovo: Serbenführer auf offener Straße erschossen

Schuldspruch wegen Kriegsverbrechen im Jänner 2016

Ivanovic war im Jänner 2016 von einem internationalen Gericht in Mitrovica wegen Kriegsverbrechen im Jahr 1999 schuldig gesprochen und zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Im Februar 2017 hatte ein Berufungsgericht im Kosovo die Haftstrafe aufgehoben, der Prozess wurde seit August 2017 neu aufgerollt. Der 64-Jährige galt als einer der wenigen Politiker, die auch Albanisch sprachen und gute Beziehungen zur albanischen Mehrheit im Land unterhielten. In den vergangenen Jahren war er mit der serbischen Regierung zunehmend in Konflikt geraten.