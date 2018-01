Kneissl zu Staatsbürgerschaften: „Kein Alleingang“

In Sachen Südtirol ist grundsätzlich Diplomatie angesagt. Dementsprechend vorsichtig agiert Außenministerin Kneissl zunächst beim Zusammentreffen mit ihrem Amtskollegen Alfano am Dienstag. Sie betonte aber verstärkt die Wichtigkeit der doppelten Staatsbürgerschaft für deutschsprachige und ladinische Südtiroler und ging in der Thematik aktiv vor. Dass die Landesregierung in Bozen damit keine Freude hat, bestätigte auch die Außenministerin und versicherte, dass dies nur "im Trialog mit Rom, Bozen und Wien" passieren könne.