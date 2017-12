Parlament aufgelöst: Neuwahlen in Italien im März

Italien wählt am 4. März sein neues Parlament. Dies hat der Ministerrat in Rom beschlossen, nachdem Präsident Sergio Mattarella am Donnerstagnachmittag die beiden Parlamentskammern aufgelöst hat. Damit beginnt offiziell die Wahlkampagne in Italien. Die Regierung um Premier Paolo Gentiloni bleibt bis zu den Wahlen und dem Antritt eines neuen Kabinetts im Amt.