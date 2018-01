Kanada: Schon wieder Fuß an Küste geschwemmt

Die unheimliche Serie geht weiter: An Kanadas Westküste ist zum 13. Mal innerhalb der vergangenen zehn Jahre ein menschlicher Fuß angeschwemmt worden. Der grausige Fund steckte samt einer weißen Socke in einem schwarzen Freizeitschuh mit Klettverschluss. Am Fuß befand sich noch der skelettierte Unterschenkel.