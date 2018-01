Popstars a-ha ziehen nun den Stecker

Damals war die Band mein Leben, sie war einfach alles und alles in meinem Leben war drumherum gebaut. Jeder Fehler fühlte sich viel dramatischer, jeder Erfolg viel wichtiger, jede Entscheidung endgültiger an. Dieses Mal sind wir sehr glücklich, dass wir so viele loyale Fans haben, die uns seit rund 35 Jahren begleiten und zu uns stehen. Wir können zusammen touren und Musik für Menschen spielen, die sie wirklich gerne hören. Das ist ein sehr großes Privileg und sollte niemals als selbstverständlich angesehen werden. Es ist ein Geschenk der Menschen und wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Wir proben viel, überdenken alles und planen viel. Aber heute ist es eben ein Teil meines Lebens, ich bin nicht mehr zu 100 Prozent in dieser Blase von früher. So eine Blase kann schön und zerstörerisch gleichzeitig sein. Es ist nicht leicht, am Boden zu bleiben, wenn man auf einer Erfolgswelle schwimmt und es verändert die Menschen. Manche Menschen wollen sich in die Richtung verändern, andere nicht. Ich sehe es so, dass ich jeden Tag zur Arbeit gehen kann und etwas tue, was ich liebe. Egal, ob das die Musik, die Kunst oder eine Mischung aus beidem ist. Wäre ich nur immer durchgehend bei a-ha gewesen, hätte ich auch viel verpasst. Ich kann heute entscheiden, dass ich mich sechs Monate auf ein Projekt ohne Einnahmen konzentriere, ohne dass meine Kinder daheim verhungern. Das ist das Geschenk, dass mir unsere Fans machen. Wir können ihnen nicht immer das liefern, was sie erwarten, aber garantiert immer das Beste, was für uns möglich ist. Nach diesem Credo leben wir.