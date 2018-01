20.000 Euro Kopfgeld für Mörder von Wiener Friseur

Am 16. November 2016 betrat gegen 11.30 Uhr der Täter den Friseursalon hair+style by team arnold in der Wienerbergstraße 12. Nach ein paar Worten in gebrochenem Deutsch zückte der Unbekannte eine Pistole und feuerte zwei Schüsse auf Arnold Sch. ab. Anschließend ergriff der Mann die Flucht.