Trump will härter gegen Verleumdung vorgehen

Reaktion auf Enthüllungsbuch

Trump reagierte damit auf das in der vergangenen Woche erschienene Buch "Fire and Fury" ("Feuer und Wut"), in dem der Journalist Michael Wolff dem Präsidenten die mentale Tauglichkeit für sein Amt abspricht. Der Autor zitiert namentlich mehrere Vertraute und Berater des Präsidenten, die ihn mit Bezeichnungen wie "Idiot" oder "Trottel" charakterisieren.