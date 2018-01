Wien: Jetzt liegen auch Kinder in Gangbetten

So seien in der besagten Nacht an der Kinderchirurgie "überdurchschnittlich viele Kinder aufgenommen und operiert" worden, sagte KAV-Sprecherin Marion Wallner. "Das hat aus Gründen der medizinischen Notwendigkeit der Behandlung zu einem kurzfristigen Überbelag geführt." Mittlerweile gebe es auf der kinderchirurgischen Abteilung des Donauspitals keine Überbelegung mehr: "In Zusammenarbeit der internen Abteilung für Kinderheilkunde konnten alle Kinder in Zimmern untergebracht werden."